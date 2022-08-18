При этом аналитики рейтингового агентства отмечают нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения России.

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Как говорится в заявлении Fitch, повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям были отсрочены на 24 месяца, уменьшая давление по обслуживанию Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% держателей облигаций (по совокупной основной сумме), что превышает минимально необходимые 66,7%", - говорится в сообщении.

Несмотря на это аналитики рейтингового агентства отмечают нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения России.

"Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, увеличивая и без того огромные расходы на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, тогда как источники финансирования дефицита остаются неопределенными. Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация коммерческого долга правительством является вероятной, хотя сроки неопределенные", - пишет Fitch.

Также отмечается, что рейтинг отражает повышенный геополитический риск и риск безопасности, небольшие международные резервы, которые сокращаются, очень слабые государственные финансы, огромные экономические и человеческие потери из-за войны, высокой инфляции и макроволатильности.

Как сообщал УНИАН, глобальные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до ограниченного и выборочного дефолта из-за отсрочки погашения внешнего долга страны.

В частности, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "C" до "RD" (ограниченный дефолт). А S&P понизило рейтинг Украины до "SD" (выборочный дефолт) из-за принятой реструктуризации долга.

10 августа зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта страны, отсрочили выплаты по внешнему долгу на $20 млрд до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год.

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