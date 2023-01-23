Ведущее рейтинговое агентство проанализировало факторы, которые определят характер войны в этом году.

В 2023 году война России против Украины сохранит полномасштабный характер, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки. Об этом говорится в аналитическом отчете авторитетного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Мы не видим каких-либо заметных изменений в целях президента Путина по подрыву суверенной целостности украинского государства, в то время как успешные контрнаступления Украины в Херсоне и Харькове делают еще более маловероятной уступку значительной территории, захваченной Россией", – считают аналитики.

В агентстве констатируют, что в последние месяцы стратегическое преимущество оказалось на стороне Украины. В то же время эксперты не видят решающего военного превосходства у Киева или Москвы, что может превратить войну в затяжной конфликт.

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"В течение более длительного периода перспектива урегулирования путем переговоров становится более вероятной, поскольку затраты для обеих сторон возрастают, хотя это вполне может принять форму скорее "замороженного конфликта", чем устойчивого мира", - полагают в агентстве.

Война в Украине – последние новости

По данным украинского Генштаба, потери российского агрессора с начала вторжения уже превысили 121 тысячу убитых. Также Россия потеряла около 3150 танков, 6300 других бронемашин и около 550 самолетов и вертолетов.

После недавней смены военного командования у россиян украинская сторона ожидает переход захватчиков на новую тактику ведения войны. Однако характер перемен пока не ясен.

Украинская разведка полагает, что в ближайшие месяцы Россия сосредоточит свои усилия на полном захвате Донецкой и Луганской областей.

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