Криптовалюту запустили в рамках онлайн-турнира, который так и не начался.

В честь популярного южнокорейского сериала стриминговой платформы Netflix "Игра в кальмара" назвали криптовалюту – Squid Game. Позже выяснилось, что "кальмаровая криптовалюта" –мошенничество.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на телеканале 2+2.

"За время своего существования криптовалюта выросла почти на 2400% в цене и на своем пике стоила 2861 доллар США. Криптовалюту запустили в рамках онлайн-турнира, который должен был начаться в ноябре 2021 года. За первый раунд надо бы заплатить 456 криптомонет, за второй – 1000. Но игра не началась", – отмечается в сюжете.

В итоге инвесторы покупали криптовалюту, но не могли ее продать, а потом анонимные торговцы и вовсе закрыли проект и вывели инвестиции.

Читайте такжеРазработчик-одиночка создал бесплатный аналог "Игры в кальмара" — его проект стал хитомНапомним, недавно в Панаме во время вечеринки в стиле популярного "Игра в кальмара" погибли пять человек.

"Игра в кальмара": что известно о популярном сериале

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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Автор: Катерина Шварц