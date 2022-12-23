Компании должны отвечать определенным требованиям.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Швейцария и США помогут в релокации украинским малым и средним предприятиям (МСП) из территорий, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Общий размер помощи от указанных доноров составляет 2,4 млн евро, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что начатая Россией война в Украине имеет разрушительное влияние на МСП, особенно в восточных, северных и южных регионах страны. Компании вынуждены перемещаться в более безопасные западные регионы Украины для того, чтобы защитить своих работников, сохранить оборудование и перезапустить деятельность.

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МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест и добавленной стоимости в Украине. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на них приходится примерно 82% от общего количества рабочих мест и 64% созданной добавленной стоимости в ВВП. По данным Advanter Group, только за первые 75 дней войны компании потеряли 64-85 млрд долларов вследствие уничтожения активов и нарушения нормального функционирования рынков.

"Около 80 украинских компаний получат до 30 тысяч евро каждая на возмещение затрат, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанных с транспортировкой оборудования, сырья и готовой продукции; упаковкой, демонтажем, починкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования; использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерные или ремонтно-строительные работы в помещениях для хранения оборудования и производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что компании должны отвечать следующим требованиям: иметь до 500 работников, годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро, не менее двух лет операционной деятельности и доля украинских владельцев – более 50%.

Международная помощь для украинского бизнеса

В октябре стало известно, что в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.