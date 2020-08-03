Украинская таможня похвасталась выполнением плана доходов в бюджет

Размер среднедневных поступлений в июле составил 1,36 миллиарда гривень, что на 1,8% больше, чем в июне.

В июле Государственная таможенная служба в полном объеме обеспечила выполнение индикатива, доведенного Министерством финансов, и перечислила в госбюджет 31,3 миллиарда гривень, что на 4,6 миллиарда гривень (на 17%) больше, чем в июне текущего года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Гостаможслужба продолжает успешно реализовывать план мероприятий для восполнения отставания от показателей поступлений в бюджет, которое сформировалось с начала года. Благодаря принятым организационным мерам, принятым управленческим решениям, усилению работы таможни по контролю таможенной стоимости, классификации товаров Гостаможслужба обеспечила выполнение индикативных показателей в течение июня и июля текущего года", - цитирует пресс-служба и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова.

Как говорится в сообщении, показатель индикатива в июле по сравнению с июнем был больше на 5,3 миллиарда гривень (20,5%) и составил 31,1 миллиарда гривень. Размер среднедневных поступлений в июле составил 1,36 миллиарда гривень, что на 1,8% больше, чем в июне.

Как сообщал УНИАН, по сообщению Счётной палаты, в первом полугодии 2020 года план доходов, которые администрируются таможенной службой, не выполнен на 34 миллиарда гривень (21,4%), налоговой службой - на 1,7 миллиарда гривень (0,6%).

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