На сегодня в Украине Биг Мак стоит 62 гривны, тогда как американский бургер стоит 5.66 долларов в США.

Украинская гривня является недооцененной валютой, так как по состоянию на январь 2021 года доллар в Украине мог бы стоить не более 11 гривен по версии ежегодного индекса Биг Мака.

Об этом сообщает The Economist.

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Так по данным издания, сейчас украинская гривня недооценена на 61,1%.

На сегодня в Украине Биг Мак стоит 62 гривны, тогда как американский бургер стоит 5.66 долларов в США.

Делим одно число на другое и получаем результат — 10.95. Именно таким должен быть реальный курс доллара в Украине по индексу Биг Мака, отмечает издание.

На первое место недооцененной валюты издание внесло валюту Ливана. Первенство в переоцененных денег досталось швейцарским франкам.

Как высчитывают индекс валюты

Отправной точкой является цена на Биг Мак в Соединенных Штатах Америки, стране откуда доллар родом. А дальше эту цифру сравнивают со стоимостью такого же бургера в любой другой стране мира.

История рейтинга Биг-Мака

Рейтинг Биг Мака начали составлять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в нем есть хлеб, мясо, и овощи.

Предыдущие показатели

В январе 2020 года согласно индексу Биг Мака доллар в Украине должен был стоить10 гривень.

По состоянию на июль 2019 года согласно индексу Биг Мака, курс доллара в Украине должен был быть 9,90 гривни.

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Автор: Елена Коваленко