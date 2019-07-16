Индекс Биг-Мака: гривня снова одна из самых недооцененных валют мира

Согласно индексу Биг-Мака, курс доллара в Украине должен быть 9,90 гривни.

Украинская гривня является одной из наиболее недооцененных валют в мире согласно индексу Биг-Мака.

Об этом сообщает ТСН.uа.

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"Недавно солидное издание с мировым именем The Economist опубликовало свой обновленный рейтинг валют по индексу Биг-Мака. Они изучают экономику с помощью гамбургеров. Такой способ всемирно известный журнал The Economist придумал более 30 лет назад и назвал его - индекс Биг-Мака", - говорится в сообщении.

За основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг-Мак - это своеобразный аналог продуктовой корзины: ведь в нем есть и хлеб, и мясо, и овощи. Другой важный момент - этот гамбургер можно купить практически в каждой стране мира.

Как же высчитывают по этому индексу: недооценена валюта или переоценена? Отправной точкой берут цену на Биг-Мак в Соединенных Штатах Америки, стране, откуда доллар родом. А дальше сравнивают со стоимостью такого же бургера в любой другой стране.

На сегодня в Украине Биг-Мак стоит 57 гривень, тогда как американский бургер стоит 5 долларов и 74 цента. Делим одно число на другое и получаем результат - 9,90. Именно столько должен быть реальный курс доллара в Украине по индексу Биг-Мака. Итак, украинская гривня - недооценена.

Несмотря на то, что об индексе Биг-Мака пишут авторитетные издания и его изучают в экономических школах мира, многие специалисты воспринимают его несерьезно и даже критически. Одна из причин - индекс Биг-Мака не учитывает очень много важных факторов, которые влияют на цену гамбургера: например, аренда помещений, зарплаты или стоимость коммуналки.