Индекс Биг Мака: доллар в Украине должен стоить 10 гривень

По данным The Economist, в большинстве стран мира биг-маки дешевле, чем в США, что позволяет говорить о "недооцененности" их валют.

В рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist Украина заняла 50-е место. Этот рейтинг отображает насколько низкие или большие цены в стране относительно цен в США.

Читайте такжеBloomberg: Окрепшая гривня создает для Украины бюджетную головную боль

По данным издания, в январе 2020 года в Украине один Биг-Мак стоит 57 грн при $5,67 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар, а фактический обменный курс - 24,09 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня "недооценена" на 58,1%, передает liga.net.

Три последние позиции рейтинга самых "недооцененных" валют занимают румынский лей (61%), российский рубль (61,2%) и южноафриканский рэнд (62%).

Согласно рейтингу, только две валюты переоценены: швейцарский франк (+18,4%) и норвежская крона (+5,3%).

Напомним, по данным рейтинга Big Mac index за 2018 год, украинская гривня была недооценена на 65,2%.

В 2019 году гривня стала мировым лидером по темпам укрепления.

Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шуточный показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера Биг-Мак в сети фаст-фудов McDonalds. Кроме индекса "Биг-Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".