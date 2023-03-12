Однако ставки по депозитам должны расти.

Украинские банки в этом году не планируют уменьшать ставки по кредитам для граждан.

Об этом член Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил в эфире информационного телемарафона. "На одном из совещаний мы общались с банкирами по развитию банковского рынка в этом году. Я слышал очень разные мнения - от банков, которые видят этот год очень перспективным для себя, они будут расширять филиальную сеть, до банков, которые занимают очень консервативную стратегию и будут сокращать свои кредитные портфели. Но вместе с тем все соглашаются с тем, что кредиты и в дальнейшем дешеветь не будут, ставки по депозитам, в принципе, должны расти", - сказал он.

По его словам, одной из причин высоких ставок по кредитам является достаточно высокая учетная ставка Нацбанка в размере 25%, что помогает сдерживать инфляцию. В этом году НБУ прогнозирует, что уровень инфляции составит менее 19%, в 2024 году - менее 10%, а в 2025 - чуть более 6%.

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"По прогнозам Национального банка, учетная ставка будет уменьшаться в конце первого квартала следующего года, потому что мы боремся с инфляцией. После уменьшения инфляции начнут уменьшаться ставки все - депозитные и по кредитованию", - сказал он.

Кредиты в Украине

2 декабря 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№7441-1) о списании кредитов на квартиры и автомобили, которые были повреждены или уничтожены в результате войны.

А в феврале этого года в НБУ сообщили, что доля проблемных кредитов в банковском секторе составляла на 1 января 2023 года 38%, по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Таким образом, объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

При этом потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

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