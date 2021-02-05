Государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов до 57,4%.

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7,4 процентных пункта до 41% с 48,4%.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины на своей официальной странице.

В сообщении отмечается, что масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов проделали государственные банки.

"За 2020 год списали 30,6 миллиарда в национальной валюте и 3,1 миллиарда в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности. С учетом этих мер, государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что также значительную работу по очистке от неработающих кредитов проделали банки с иностранным капиталом (без банков РФ), в которых доля NPL за 2020 год снизилась до 12,3% с 16%. В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов. Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6% . Их основным инструментом по сокращению неработающих кредитов является списание и продажа.

Комментарий главы Нацбанка

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, в случае успеха реализации стратегий управления NPL банки втрое сократят объем неработающих кредитов.

"Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования NPL уровень снизится до менее 20%. Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Ведь уровень резервирования составляет 98%", - сказал он.

Что этому предшествовало

Доля проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года снизилась ниже уровня в 50% - до 48,4% на начало 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий