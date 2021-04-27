Украинцы до 1 июля 2021 года получат квитанцию на уплату налога на недвижимость.
Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.
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Тем, у кого квартира площадью до 60 квадратов и дом до 120 квадратных метров, налог можно не платить.
Платежки будут выставлены за прошлый год.
Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й.
Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).
С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта.
Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.
Ипотека в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обещал украинцам ипотеку под 10%, но в Минфине заявили, что на пути запуска ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.
2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.
23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.
22 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.
11 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанная ипотека под 10% годовых уже работает.
28 декабря 2020 года Министерство финансов создало публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.
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