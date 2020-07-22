Уже есть возможность говорить об ипотеке под 10% - Шмыгаль

Национальный банк снижает учетную ставку для банков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

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«Вы видите, что Национальный банк снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%. Наша цель – продолжить снижение стоимости кредитного ресурса еще больше для бизнеса, для населения, и это даст оживление кредитования в Украине», - сказал он.

Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 10% годовых до конца текущего года.

Хронология событий

В Минфине заявили, что на пути запуска ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.

2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.

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