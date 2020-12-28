Генеральным директором компании стал бывший замминистра финансов Шкураков.

Министерство финансов создало Публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки, устав которого подписал министр финансов Сергей Марченко.

Читайте такжеЗеленский заявил, что обещанная ипотека под 10% годовых уже работаетКак сообщила пресс-служба Минфина, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Генеральным директором компании стал бывший замминистра финансов Василий Шкураков.

Чем будет заниматься компания

Целью деятельности ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Что этому предшествовало

Кабинет министров Украины 23 декабря уволил заместителя министра финансов Василия Шкуракова по собственному желанию.

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Автор: Екатерина Жирий