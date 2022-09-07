Компенсация оплаты коммунальных услуг за приют переселенцев не повлияет на получение субсидии.
Об этом сообщила народный депутат Галина Янченко в эфире телемарафона.
"Хорошей новостью является то, что доход, получаемый в рамках программы "Прихисток", не будет учитываться при начислении субсидии. То есть вы так же можете продолжать получать субсидию и помощь по частичной компенсации коммунальных услуг", - сказала Янченко.
Она призвала украинцев, которые могут принять у себя переселенцев, размещать объявления об этом на сайте программы "Прихисток". На сайте также есть подробная инструкция о получении компенсации за коммунальные услуги.
Янченко также посоветовала тем, кто нуждается в жилье, посетить этот сайт. По ее словам, на сегодня там размещено 16 тыс. предложений бесплатного жилья, часть из них - за рубежом.
Субсидии во время войны:
9 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.
15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.
Компенсация за приют переселенцев во время отопительного периода будет увеличена вдвое – до 900 грн, повышение планируется с 1 октября.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсии и соцвыплаты во время оккупации
- Изменения в Украине с 1 июля 2022 года: пенсии, соцвыплаты, пособие на ребенка и коммуналка
- Кабмин увеличил сумму на восстановление украинских дорог