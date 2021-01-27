Правительство утвердило законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года.

Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Читайте такжеУкраинским пенсионерам обещают индексацию и дополнительные выплаты: кто может рассчитывать на доплатуКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Законопроект касается совершенствования пенсионного законодательства с целью роста пенсионного обеспечения граждан. В частности, с 2022 года не позднее 1 марта предусматривается ежегодная индексация пенсий. Кроме того, законопроект урегулирует несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались несколько лет", - сказал в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, 1 марта определено датой ежегодной индексации пенсий.

С 2022 года будет проводиться индексация пенсий по "специальным" программам, которые были изъяты из объектов индексации в 2017 году. В эту категорию входят военнослужащие, государственные служащие и прочие категории пенсионеров на общих условиях.

Также законопроект устанавливает досрочно пенсии по возрасту украинцам за полтора года до достижения ими пенсионного возраста, в случае если трудовой договор с ними разорван из-за реорганизации производства или других условий.

Кроме того, законопроект вводит пенсии матерям (отцам) тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность.

Что этому предшествовало

По данным Минсоцполитики, в 2021 году около 10 миллионов пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет проходить в 5 этапов.

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Автор: Анна Нагорная