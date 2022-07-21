Потребности Украины составляют около 5 миллиардов долларов ежемесячно, и в противном случае эти средства были бы направлены на погашение долгов.

Отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие два года позволит направить сэкономленные 5 млрд долл. на насущные нужды - социальная защита и денежное обеспечение военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом заявил министр Сергей Марченко.

По его словам, потребности Украины составляют около 5 млрд долларов ежемесячно, и в другом случае эти средства были бы направлены на погашение долгов.

"Хочу поблагодарить стран-членов G7 и членов Парижского клуба кредиторов, которые согласились перенести выплаты процентов тела основного долга на 2 года. Надеемся, что коммерческие инвесторы в наши ценные бумаги также пойдут на те условия, которые мы им предложили. Ведь у нас есть 13 выпусков ценных бумаг, и по каждому из них мы предложили инвесторам отсрочки срока выплаты процентов и погашения тела кредита", - сказал Марченко.

Также министр финансов подчеркнул, что Украина всегда была порядочным заемщиком.

"Мы возвращали все в сроки и уменьшали объем государственного долга. Даже за 5 месяцев войны мы осуществляли обслуживание наших расходов и долгов. Поэтому мы честны перед инвесторами и провели предварительную разъяснительную работу", - сказал глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).

Вас также могут заинтересовать новости: