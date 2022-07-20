Участники группы кредиторов решили ввести мораторий на обслуживание долга до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте немецкого Министерства финансов.

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия (consent solicitation) и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться", - говорится в заявлении.

Они также предлагают инвесторам согласиться на предложенную Украиной реструктуризацию ВВП-варрантов.

Со своей стороны, участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

"Настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга", – говорится в заявлении.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Группа наблюдателей - Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

"Большая семерка" намерена:

принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок;

еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к тем, что поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор;

расширить санкции на сотни российских физических лиц и компаний;

повысить пошлины на более чем 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 миллиарда долларов;

ограничить участие России в мировой торговле, в частности, сократить доходы РФ от продажи золота (как и анонсировалось ранее).

27 июня 2022 года стало известно о том, что страны G7 хотят расширить санкции против РФ.

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