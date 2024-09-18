Отмечаетсяя, что получение дополнительных средств для Украины логистически и политически маловероятно.

План восстановления Украины за счет российских денег находится в подвешенном состоянии. США и Европа пытаются договориться, как оформить кредит в 50 миллиардов долларов с использованием замороженных активов Центробанка РФ, не нарушая законы.

Издание The New York Times пишет, что американские и европейские официальные лица пытаются добиться выделения кредита до конца года. Необходимо срочно завершить работу над пакетом до президентских выборов в США, где победу может оде6ржать Дональд Трамп, из-за чего может ослабнуть поддержка Украины. Однако технические препятствия, связанные с предоставлением такого кредита, усложнили дело.

Различия в правовых системах США и Европы, которые планируют предоставить деньги вперед, усложнили структуру займа. ЕС, где хранится большая часть российских активов, обязан каждые полгода продлевать санкции против России.

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Из-за этого закона ЕС Управление по управлению и бюджету Белого дома определило, что кредит связан с определенным риском и что, если ЕС не изменит свои законы о санкциях, Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины, чтобы учесть этот риск. Однако получение дополнительных средств для Украины логистически и политически маловероятно, поэтому кредит остается в подвешенном состоянии.

Чиновники Евросоюза неохотно меняют свои законы о санкциях в угоду США, поскольку для этого требуется поддержка всех 27 стран-членов. Европа могла бы предоставить весь кредит, и некоторые официальные лица предлагали ей сделать это, но США считают, что для G7 важно действовать в унисон.

В последние дни европейские чиновники обсуждали возможность продления периода пересмотра санкций до 12 или 36 месяцев. Хотя это сократит расходы, которые понесут США при предоставлении кредита, Конгрессу все равно, скорее всего, придется утвердить выделение новых средств или перенаправить существующие из-за риска, что санкции не будут продлены.

Венгрия заблокировала любое соглашение с ЕС, которое бы продлило период пересмотра санкций до 36 месяцев, заявив, что не хочет принимать никаких решений до выборов в США, по словам двух европейских чиновников. Без соглашения Евросоюз не сможет выполнить условия, требуемые США для продвижения плана G7.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

В июле Евросоюз выделил Украине первые 1,5 миллиарда евро доходов с активов РФ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Позже издание Financial Times сообщило, что ЕС готовится выделить Украине до 40 миллиардов евро новых кредитов до конца года, независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву потерпел неудачу.

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