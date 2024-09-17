Чтобы кредит ЕС мог быть выделен до конца 2024 года для будущих выплат траншей, предложения необходимо принять до конца октября.

Европейский Союз готовится выделить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года, независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву потерпел неудачу. Об этом пишет Financial Times.

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, односторонние действия происходят на фоне беспокойства Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замороженных активов. Правительство Виктора Орбана, наиболее пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить решение по схеме замороженных активов до президентских выборов в США 5 ноября.

Но Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение следующих нескольких недель, поскольку такой шаг будет опираться на полномочия, которые заканчиваются в конце года. Средства будут предназначены для поддержки финансовой стабильности Украины, которая, по данным Киева и МВФ, сталкивается с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов в 2025 году.

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Согласно проекту законодательного предложения, с которым ознакомилось FT, ЕС выделит Украине "неопределенное количество миллиардов долларов кредитов" до конца 2024 года.

"Такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта. Окончательная сумма может составлять от 20 до 40 миллиардов евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций со странами-членами, сообщили чиновники", – говорится в материале.

Хотя изначальная схема поддержки с участием США остается планом "А" для Еврокомиссии, чиновники утверждают, что им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит свое право вето до выборов в США.

Издание напомнило, что в июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов на сумму около €260 млрд. Большая их часть хранится в Euroclear – бельгийском центральном депозитарии.

Согласно этому плану, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд выделят Великобритания, Япония и Канада.

Но для того, чтобы обеспечить стабильный поток доходов для обслуживания кредита, США потребовали гарантий, которые бы обеспечили замораживание российских активов, большинство из которых находится в Европе.

Комиссия, в свою очередь, предложила продлить срок действия санкций блока, замораживающих российские активы, с 6 до 36 месяцев, чтобы обеспечить большую юридическую определенность. Другие предложенные варианты включают продление санкций на пять лет.

Однако венгерский премьер Виктор Орбан, который в прошлом накладывал вето на поддержку Украины со стороны ЕС, сейчас блокирует такое продление санкций, говорят источники. Представитель правительства Венгрии заявил послам ЕС в Брюсселе, что этот вопрос будет рассматриваться после выборов в США.

Какие варианты рассматривает ЕС

В качестве альтернативы, ЕС сейчас рассматривает возможность предоставления кредитов в рамках существующего пакета финансовой поддержки, срок действия которого истекает в конце года. Эта схема предусматривала бы увеличение общих заимствований блока и была бы поддержана общим бюджетом ЕС.

План ЕС обеспечит часть из $20 млрд, которые должны были поступить от Вашингтона согласно первоначальному предложению G7, если администрация Байдена не сможет предоставить кредит так близко к выборам. Брюссельские чиновники надеются, что Вашингтон все же предоставит средства, уменьшив таким образом риски для ЕС.

Если же будет принято решение о предоставлении кредита в одностороннем порядке, Брюссель должен начать работу в ближайшие несколько недель, чтобы вовремя преодолеть все необходимые законодательные преграды, поскольку срок действия пакета поддержки Украины истекает в конце года.

"Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы кредит ЕС мог быть выделен до конца 2024 года для будущих выплат траншей", – говорится в предложении.

В то же время, как и раньше, для погашения кредита предполагается использование доходов от замороженных активов РФ, которые оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год. Сейчас эти доходы направляются в Украину через бюджет ЕС.

Помощь Украине: вы могли это пропустить

Помощь США для Украины на почти 6 млрд долларов оказалась под угрозой. Эти средства могут исчезнуть до конца сентября. Чтобы предотвратить это, американский Конгресс должен принять решение о расширении полномочий Пентагона относительно отправки оружия из своих запасов в Украину.

Впоследствии в СМИ писали, что Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой поддержать продление президентских полномочий для отправки оружия в Украину до 2025 года. Это поможет получить доступ к примерно 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября, когда в Штатах завершится финансовый год.

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