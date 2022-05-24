Украина получит 150 млн евро кредита для финансирования социальных расходов от немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что сегодня, 24 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко и директор KfW по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки в объеме 150 млн евро.
Кредит предоставляется как софинансирование дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.
"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил Марченко.
В соответствии с условиями соглашения, кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет).
Льготное кредитование:
17 мая 2022 года Кабинет министров одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW.
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