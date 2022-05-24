Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года.

Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешает временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС добавили, что сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

"Приостановка охватывает, в частности, промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, на которую распространяются тарифные квоты", - говорится в сообщении.

Также приостанавливается взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применения общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

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