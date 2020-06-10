В МВФ назвали плюсы для Украины от нового соглашения с Фондом

Глава МВФ отметила, что согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста в Украине.

Новое соглашение между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) поможет украинским властям устранить последствия кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность в стране и сохраняя достижения, имеющиеся на сегодняшний день.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на слова главы Фонда Кристалины Георгиевой.

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«Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского Союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании. Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности при возмещении затрат по решениям банков», - цитирует Георгиеву пресс-служба МВФ.

По ее словам, Национальный банк Украины проводил грамотную монетарную политику в очень сложный период, и независимость центрального банка должна быть сохранена.

«Финансовая политика должна обеспечивать баланс между сохранением финансовой стабильности и содействием восстановлению. Полное и своевременное осуществление политики в рамках программы, поддерживаемой МВФ, будет иметь решающее значение для смягчения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления», - приводятся в релизе слова Георгиевой.

Глава МВФ также отметила, что согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста в Украине.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш, который Украина получит в ближайшее время, составит 2,1 млрд долл.

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