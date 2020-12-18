Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы.

Украина сегодня, 18 декабря, провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 600 миллионов долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов.

Читайте такжеГосдолг Украины вырос до $85 миллиардовОб этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Кто покупает украинские еврооблигации

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения", - сообщили в Минфине.

Согласно сообщению, средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Что этому предшествовало

11 декабря Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов.

В июле Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых, и за счет этого выпуска выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 миллиона долларов.

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Автор: Екатерина Жирий