Основной вопрос, который обсуждается, заключается в том, какая именно часть долга будет погашена Украиной.

Сейчас в Украине рассматривается два варианта, как решить проблему задолженности, учитывая, что Киев не смог договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "24 Каналу".

По его словам, Украина предлагает два варианта. Первый – предусматривает, что государство возвращает в 2027 году 40% от суммы, которую кредиторы требуют, остальные 60% – списываются. Второй вариант: Украина возвращает сразу 40%, а остальные – это будут ценные бумаги (варранты), которые будут погашаться, исходя из темпов роста украинской экономики.

Экономист подчеркивает, что сегодня основной вопрос, который обсуждается, заключается в том, какая именно часть долга будет погашена Украиной. По мнению Пендзина, ситуация разрешится до августа 2024 года.

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Он напомнил, что подобная ситуация была в Украине в 2015 и 2022 годах. Он заверил, паниковать не надо, ведь долги перед коммерческими кредиторами не повлияют на получение макрофинансовой помощи от партнеров.

"Есть коммерческие заимствования, которые мы брали на международных финансовых рынках, выпуская облигации, а есть деньги, которые Украина получает как суверенная, в межправительственных соглашениях. Те деньги, которые мы получаем от США, ЕС, МВФ – не связаны с нашими коммерческими кредиторами (те 20 миллиардов долларов)", – добавил Пендзин.

"Экономист отметил, что украинские партнеры сознательно говорят, что дают Украине деньги не для того, чтобы она рассчитывалась с кредиторами, а для того, чтобы существовала, как государство. Поэтому не возникает недоразумений относительно того, что Украина хочет пролонгировать те 20 миллиардов долларов до 2027 года.

Дреждолг Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ведет переговоры по реструктуризации и частичному списанию госдолга. Министр добавил, что в ближайшее время эти переговоры станут публичными. Также, по его словам, Украина получила заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года.

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