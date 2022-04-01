Многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину.

Украина может сейчас рассчитывать на получение 400-500 млрд долларов на послевоенное восстановление.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 миллиардов долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продукта. Но все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, в эту сумму входят активы Центрального банка РФ на сумму 300 млрд долларов, которые уже были заморожены на Западе. Еще 100 млрд долларов можно получить от замороженных активов ближайшего окружения Путина - они будут объединены в материальный фонд и под них будут выпущены долговые обязательства. Кроме этого, ожидаются поступления от международных партнеров и международных институтов.

Однако этих средств для полного восстановления будет недостаточно, ведь потери Украины от российской агрессии на сегодня оцениваются в 1 трлн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: