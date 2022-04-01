Изложения Государственного Гимна Украины в новой редакции "ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, ее народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости", считают авторы законопроекта.

В Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта О внесении изменений в текст Государственного Гимна Украины.

Тексты законопроектов размещены на сайте парламента.

Речь идет о проекте закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" (№7162) (инициатор законопроекта Людмила Буймистер) и альтернативный к нему законопроект с аналогичным названием, №7162-1 (инициаторы-Иван Юнаков и Георгий Мазурашу).

Так, первым законопроектом предлагается первые две строки куплета изложить в новой редакции:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Сейчас эти строки звучат так:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Автор законопроекта в пояснительной записке к нему отмечает, что его принятие "позволит официально закрепить в тексте Государственного Гимна Украины важную украинцам фразу - Победит Украина".

"Новая редакция первых двух строк государственного гимна будет как нельзя лучше показывать то, за что борется и ради чего живет вся Единая Украина с 24 февраля 2022 года", - объясняет Буймистер.

Вторым законопроектом предлагается установить, что Государственным Гимном Украины является национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами следующего содержания:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Припев:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!".

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке отмечают, что принятие их законопроекта и изложения Государственного Гимна Украины в новой редакции "ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, ее народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине хотят признать буквы "Z" и "V" символикой военного вторжения России.

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