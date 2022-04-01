В Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта О внесении изменений в текст Государственного Гимна Украины.
Тексты законопроектов размещены на сайте парламента.
Речь идет о проекте закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" (№7162) (инициатор законопроекта Людмила Буймистер) и альтернативный к нему законопроект с аналогичным названием, №7162-1 (инициаторы-Иван Юнаков и Георгий Мазурашу).
Так, первым законопроектом предлагается первые две строки куплета изложить в новой редакции:
"Переможе Україна! І слава, і воля,
Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".
Сейчас эти строки звучат так:
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".
Автор законопроекта в пояснительной записке к нему отмечает, что его принятие "позволит официально закрепить в тексте Государственного Гимна Украины важную украинцам фразу - Победит Украина".
"Новая редакция первых двух строк государственного гимна будет как нельзя лучше показывать то, за что борется и ради чего живет вся Единая Украина с 24 февраля 2022 года", - объясняет Буймистер.
Вторым законопроектом предлагается установить, что Государственным Гимном Украины является национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами следующего содержания:
"Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Припев:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Припев:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!".
Авторы этого законопроекта в пояснительной записке отмечают, что принятие их законопроекта и изложения Государственного Гимна Украины в новой редакции "ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, ее народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости".
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине хотят признать буквы "Z" и "V" символикой военного вторжения России.