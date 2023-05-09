Назначен глава департамента НБУ, созданного по требованию МВФ.

Национальный банк Украины назначил директором департамента интегрированного надзора за банками Андрея Котюжинского.

Как сообщает пресс-служба НБУ, подразделение было создано в конце апреля в соответствии с меморандумом с МВФ и будет выполнять все функции реорганизованного департамента банковского надзора, а также функции надзора за теми, кто предоставляет платежные услуги.

Котюжинский имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере и хорошо осведомлен о вопросах риск-менеджмента, бизнес-стратегии и операционной эффективности финансовых институций.

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До назначения он был первым заместителем председателя правления банка "Кредит Днепр". В 2019—2021 годах работал директором департамента кредитного риск-менеджмента ОТП Банка. На протяжении 2009−2012 годов работал Банк Форум.

Также он работал в крупных международных аудиторских компаниях, принадлежащих к "большой четверке" - четырем крупнейшим в мире компаниям, предоставляющим аудиторские и консалтинговые услуги. Да, он был директором по консалтингу компаний Делойт в Украине (2018−2019 годы) и PwC Украина (2012−2018 годы).

Выполнение требовний МВФ

22 декабря 2023 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины. Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

3 мая 2023 года Украина выполнила одно из главных требований МВФ. Президент Украины Воломидир Зеленский подписал закон, предусматривающий распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам.

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