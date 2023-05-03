Президент Украины Воломидир Зеленский подписал закон, предусматривающий распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении в Бюджетный кодекс о возможности использования средств со счетов в поддержку Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив при этом, что законопроект предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм, полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.

"Имеем второй выполненный "структурный маяк" в программе МВФ (это пункт №8 в Structural Benchmarks). Закон предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета и введение ежемесячной отчетности о поступлении и использовании средств по каждому из открытых в НБУ счетов и контроля за их использованием в соответствии с бюджетным законодательством", - отметил Железняк.

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Меморандум с МВФ

22 декабря 2023 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины. Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

Использование средств со счетов в поддержку Украины

11 апреля Верховная Рада приняла закон по указанию Международного валютного фонда, который касается использования средств со счетов в поддержку Украины в Национальном банке.

Согласно новому закону, в исключительных случаях во время военного положения или следующего бюджетного периода Кабмин может открывать счета для сбора добровольных взносов для реализации мероприятий по национальной безопасности, обороне и развитию Украины. Такие взносы будут источниками средств специального фонда государственного бюджета и используются в соответствии с порядками, установленными Кабинетом министров.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

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