Текущее постановление завершало срок действия льготного периода 30 апреля.

Кабинет министров продлил действие льготных тарифов на газ для бытовых и других категорий потребителей. Теперь он будет действовать до 31 августа 2023 года.

Согласно с решением, которое приняло правительство на сегодняшнем заседании, продлен срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и предприятиям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, на уровне не выше 8 грн за куб. об.

Текущее постановление завершало срок действия льготного периода 30 апреля.

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Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

В соответствии с постановлением компании группы "Нафтогаз Украины" должны до 30 апреля 2023 года поставлять газ по льготным ценам газоснабжающим компаниям, предприятиям, выполняющим жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, а также для ТЭС и ТЭЦ.

25 апреля правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 31 мая.

При этом энергетики подчеркивали необходимость повысить тарифы, потому что необходимы деньги для подготовки к следующей зиме.

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