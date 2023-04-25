Из-за падения потребления производители электричества не могут зарабатывать достаточно средств на его продаже.

Энергетическим компаниям нужны средства для подготовки к прохождению следующей зимы, поскольку враг разрушил инфраструктуры на 10 млрд долларов.

Об этом сказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, комментируя необходимость повышения тарифов на электроэнергию.

Он отметил, что ущерб от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил в 10 миллиардов долларов. Накопить сейчас средства естественным образом, как это происходило раньше, компании энергорынка не могут в силу уменьшения потребления, а обязательств по подготовке к следующей зиме имеют гораздо больше.

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"Ситуация на рынке электрической энергии сейчас не слишком благоприятная: внутренний спрос восстановился не сполна, а в энергосистеме значительный профицит. Украинским энергетикам при такой ситуации негде брать средства на восстановление. Чтобы накопить ресурсы, им надо продать минимум на 30% больше ежемесячно", - сообщил Гавва.

По его словам, уже с середины февраля украинская энергосистема является профицитной. Поэтому, на рынке "на сутки вперед", который является индикативом для всего рынка электрической энергии Украины, в первом квартале 2023 года реализовано на 31,77% меньше заявленного объема продажи электроэнергии.

"Частично решить проблематику с ликвидностью государственных компаний должен недавно открытый экспорт. Полученные от продажи электроэнергии средства, а средние цены на спотовом рынке Украины в первом квартале 2023 года были ниже средних цен в сопредельных странах ЕС в 1,7 раз, энергетики смогут направить на подготовку к следующей зиме", - констатировал руководитель "Оператора рынка".

Ситуация с тарифами во время войны

В Украине тариф на электроэнергию для населения существенно не менялся с марта 2017 года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

24 марта 2023 года правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 30 апреля.

По состоянию на 20 апреля 2023 года Украине нужно было более $1 миллиарда на восстановление энергосистемы.

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