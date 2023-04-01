Действие льготного тарифа продлено еще на один месяц.

Кабинет Министров Украины продлил сохранение льготной цены на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий.

Как говорится в постановлении Кабмина, действие льготного тарифа продлено еще на один месяц.

"Нафтогаз Украины" продолжит поставлять природный газ предприятиям, учреждениям, организациям, на чьем балансе находятся общежития и/или другие жилые дома, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители, по цене 7,42 грн/куб. м (с НДС).

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Специальные обязательства предусматривают, что цена, по которой "Нафтогаз Трейдинг" поставляет газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению сохранится на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС, но без учета тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед), для бюджетных учреждений - 16,39 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС, но без учета тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед).

Тарифы "Нафтогаз Трейдинг", действовавшие в марте 2023 года, опубликованы здесь.

Цена на газ во время войны

22 июня 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и дальнейшего восстановления".

В январе 2023 года в Украине изменилась цена на газ.

1 апреля 2023 года Украина в меморандуме с МВФ анонсировала повышение тарифов на газ и электроэнергию.

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