По словам эксперта, эффективность работы крупного бизнеса в Украине является важным системообразующим фактором.

Существенные налоговые отчисления металлургических предприятий, крупнейшим из которых является группа "Метинвест", которая планирует по итогам первого полугодия уплатить более 10 млрд грн налога на прибыль, являются положительным сигналом для экономики страны.

Такое мнение агентству УНИАН высказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"В целом – это позитивный сигнал, показывающий, что не все так плохо в украинской экономике. Когда мы говорим о роли большого бизнеса в экономической системе, то для Украины эффективность его работы является важным системообразующим фактором. Это крупные работодатели, от эффективности которых зависят сотни тысяч украинских семей, их доходы", - сказал Амелин.

Он отметил, что в Украине крупный бизнес не впервые поставляет плечо государственным институтам.

"Это неплохо, что у нас есть крупный бизнес и он показывает такие результаты. Насколько это полезно для экономики? Это всегда полезно и хорошо для экономики. Можно вспомнить, что когда начался коронакризис, именно крупный бизнес подставил плечо государственным институтам, которые оказались неспособны противостоять вызовам", - сказал эксперт, добавив, что взаимная поддержка государства и бизнеса может приводить к существенным положительным результатам, примером чему является опыт Южной Кореи.

"Многие у нас выстраивают политику, что давайте проводить разукрупнение бизнеса. На самом деле это неправильно. Мне нравится пример Кореи, где крупные конгломераты, получив поддержку государства на прозрачную, эффективную работу, стали глобальными компаниями и создали сотни тысяч рабочих мест у себя на родине", - отметил Амелин.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в январе-июне 2021 года намерен увеличить уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн.

В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, по сравнению с 2019 годом, до 22,1 млрд грн.

В начале распространения коронавируса "Метинвест" решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко