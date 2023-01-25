Планируется, что завод начнет работать в течение двух лет.

Украина готова начать строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

Как заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, на данный момент сформирована вся правовая база и завершен проект будущего предприятия, сообщает Укринформ.

"Сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта", - зявил Боднар.

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По словам посла, планируется, что завод начнет работать в течение двух лет.

"Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух последующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими", — сказал дипломат.

Он также напомнил, что беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar успешно прошел второе летное испытание.

"Это свидетельство того, насколько тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в том числе, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины", — отметил посол.

Строительство завода Baykar в Украине:

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк подписали рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

В июне 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.

В конце октября западные СМИ писали, что компания Baykar планирует в течение двух лет завершить в Украине строительство своего нового завода.

13 декабря 2022 года Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Кабмином и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

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