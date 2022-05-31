После оценки недвижимого имущества сумма может вырасти до 2 млрд грн.

Суд арестовал миллиардное состояние группы компаний российской "Татнефти".

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, в рамках уголовного производства получены постановления следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права компаний, учрежденных российской нефтяной компанией "Татнефть", которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской Федерации.

Сейчас арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн. После оценки недвижимого имущества сумма может вырасти до 2 млрд грн.

Активы будут переданы Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напоминается, что правоохранители продолжают досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины относительно финансирования действий, которые совершаются с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как писал УНИАН, сна фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины и связанных с этим санкций против страны-агрессора, выплаты по российским гособлигациям не пришли на счета иностранных инвесторов к вечеру 27 мая.

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