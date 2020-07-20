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Минфин не захотел увеличивать финансирование проекта "Стена" на границе с РФ до 4,5 миллиарда гривен

16:22, 20 июля 2020
Финансы
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"Стену" начали строить после начала российской агрессии / Фото УНИАН

Минфин не согласовал проект Госпогранслужбы по продлению сроков строительства "Стены" на границе с РФ и увеличение его финансирования до 4,5 миллиарда грн.

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В Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам, сообщило издание State watch.

Письмо-ответ министерства финансов / Фото statewatch.org.ua

Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

Письмо-ответ министерства финансов / Фото statewatch.org.ua

Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко нет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Между тем, в Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Как сообщал ранее УНИАН, проект "Стена" на российско-украинской границе построили на 40%. Планировалось, что его реализация будет завершена до конца 2018 года. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта - 4 млрд грн.

На первом этапе с 2015 года проводилось обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе сооружения было запланировано в Луганской и Донецкой областях.

В прошлом проект переименовали в "Европейский вал".

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