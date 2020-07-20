Минфин не захотел увеличивать финансирование проекта "Стена" на границе с РФ до 4,5 миллиарда гривен

В Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Минфин не согласовал проект Госпогранслужбы по продлению сроков строительства "Стены" на границе с РФ и увеличение его финансирования до 4,5 миллиарда грн.

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В Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. Эта информация подтверждена ответом Минфина пограничникам, сообщило издание State watch.

Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко нет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Между тем, в Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Как сообщал ранее УНИАН, проект "Стена" на российско-украинской границе построили на 40%. Планировалось, что его реализация будет завершена до конца 2018 года. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта - 4 млрд грн.

На первом этапе с 2015 года проводилось обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе сооружения было запланировано в Луганской и Донецкой областях.

В прошлом проект переименовали в "Европейский вал".

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