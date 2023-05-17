Против выступают страны, которые продолжают покупать российский газ.

Евросоюз почти завершил подготовку нового пакета санкции против Российской Федерации за полномасштабное вторжение в Украину.

Однако, маловероятно, что туда войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа, пишет Politico. Это изданию подтвердили сразу несколько европейских дипломатов. Отмечается, что против таких мер выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ у России.

"Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет", - заявил дипломат из страны, которая ранее перестала покупать российский трубопроводный газ.

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В то же время другой политик подчеркнул, что 11 пакет экономических ограничений практически готов, однако попытка включить в него такую меру вряд ли удастся.

В издании отметили, что до полномасштабной войны в Украине Россия поставляла почти 40% газа, который нужен ЕС. Сейчас объемы поставок упали до 8%. Поставки газопроводами "Северного потока" в Германию и "Ямала" в Польшу полностью прекратились.

11-й пакет санкций ЕС - что известно

В феврале к годовщине вторжения РФ в Украину ЕС утвердил и ввел в действие 10-й пакет санкций против агрессора.

По словам журналистов, новый пакет санкций будет направлен в первую очередь на прекращение обхода уже введенных санкций. По неофициальной информации, туда могут добавить несколько китайских компаний, которые помогают российскому ВПК.

Ожидается, что документ будет принят в мае.

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