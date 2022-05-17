Сегодняшняя ситуация с продовольствием - это кризис для всего мира, отметила постоянная представительница США при ООН.

Белый дом работает над возможностью выделения 11 миллиардов долларов в рамках пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности.

Об этом во время специального пресс-брифинга рассказала постоянная представительница США при ООН, посол Линда Томас-Гринфилд, передает "Укринформ".

"Мы готовы обеспечить свыше 1 миллиарда долларов в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования - УНИАН) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более 11 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности", - сообщила посол.

По ее словам, ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока в последнее время оставалась сложной, а с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, только ухудшилась.

"Это - кризис для всего мира, и поэтому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить собственные семьи", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она отметила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов. "Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне и дальше не дают украинским судам зайти или выйти", - добавила посол.

Она подчеркнула, что эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН, а также они обсуждались с Украиной.

Угроза голода в мире

Как сообщал УНИАН, война окончательно обвалила экспорт зерновых из Украины. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта зерновых в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

УНИАН разбирался, как война против Украины повлияет на продовольственную безопасность мира.

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