Первый транш будет выделен после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения о возможности предоставления Украине льготных средств.

В понедельник, 21 февраля, Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки путем создания новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро кредита.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Решение ЕС о финансовой поддержке Украины принято в беспрецедентно короткие сроки. Мы чрезвычайно благодарны нашим европейским партнерам за доверие и весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что первый транш является безусловным и будет предоставлен после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения о возможности предоставления Украине льготных кредитных средств.

Предоставление второго транша будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мероприятий по внедрению структурных реформ в приоритетных сферах: усиление экономической устойчивости и стабильности, верховенство права и энергетика.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, в целом Украина планирует получить кредитов минимум на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

В Минфине рассказали о стоимости новых кредитов от стран-партнеров для Украины. По словам министра финансов, они позволят заместить дорогие заимствования предыдущих лет дешевыми и прямыми со стороны стран-партнеров.

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