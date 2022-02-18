По словам министра финансов, они позволят заместить дорогие заимствования предыдущих лет дешевыми и прямыми со стороны стран-партнеров.

Стоимость кредитов, которые предоставляют Украине международные партнеры, является минимальной и выгодной для государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос депутата о стоимости новых кредитов от иностранных партнеров.

"Стоимость заимствований является минимальной и зависит от стран и их кредитных рейтингов. Учитывая, что это страны, которые имеют кредитный рейтинг ААА, это означает, что эти средства будут до 2%, возможно, даже ниже. То есть гораздо ниже, чем правительство будет сейчас заимствовать, учитывая ситуацию, которая сложилась на рынках капитала и на внутреннем рынке. Поэтому для нас это абсолютно выгодная история", - сказал министр.

Марченко утверждает, что эти кредиты позволят заместить дорогие заимствования предыдущих лет дешевыми прямыми кредитами со стороны стран-партнеров.

При этом, по его словам, Украина не планирует просить у кредиторов списания или реструктуризации государственных долгов.

"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем. Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме - это создает доверие и дает возможность в будущем занимать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги", - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, в начале года Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. В феврале предложение Еврокомиссии одобрили послы стран Евросоюза, а затем - Европейский парламент.

15 февраля стало известно, что правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне возможной угрозы со стороны Российской Федерации.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, в целом Украина планирует получить кредитов на минимум 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

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