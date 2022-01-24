Ожидается, что первый транш составит 600 млн евро.

Европейский союз объявил о новом пакете макрофинансовой помощи Украине на фоне угрозы вторжение России. Ее объем составит 1,2 млрд евро.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн также отметила, что в пятницу обсуждала ситуацию, сложившуюся на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в короткой и среднесрочной перспективе... Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Во-первых, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет", - заявила фон дер Ляєн.

Предполагается, что после принятия решения Украина как можно быстрее получит первый транш в размере 600 миллионов евро.

"Скоро мы начнем работу над второй, долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка усилит усилия Украины по созданию государства и устойчивости", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Читайте также"Достаточно хорошая динамика": в Кабмине рассказали о переговорах по второму траншу МВФНапомним, что 25 октября Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

Первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро ЕС предоставил 9 декабря 2020 года.

С учетом этого транша, непогашенная сумма заимствований Украины, согласно нескольких макрофинансовых программ, достигла 4,4 млрд евро.

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