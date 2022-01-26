В частности, 1,2 млрд евро кредита Украина получит от Еврокомиссии.

Украина планирует получить кредитов по меньшей мере на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Мы со всеми нашими ключевыми партнерами, со всеми крупными организациями договариваемся о пакетах финансовой помощи или в виде государственных гарантий или в виде прямых межправительственных займов. Первая уже Канада объявила о пакете помощи в 120 млн долларов, Еврокомиссия приняла решение о выделении 1,2 млрд евро. Сегодня мы провели переговоры с правительством Франции относительно аналогичного пакета", - сообщил он.

По его словам, Украина должна заключить подобные кредитные соглашения со всеми ключевыми партнерами для стабилизации макроэкономической ситуации.

"Наша цель - со всеми стратегическими партнерами сформировать такие пакеты общим размером 3-5 млрд долларов, которые будут дополнительной подушкой и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от сценария, как будет дальше развиваться ситуация", - отметил Шурма.

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно о выделении Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

"Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных займов и грантов для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

Читайте такжеПродукты и коммуналка: в Госстате рассказали, на что украинцы тратят зарплатуПо ее словам, сейчас это поможет удовлетворить потребности в финансировании, вызванные конфликтом с РФ, и поддержать усилия страны по укреплению устойчивости.

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