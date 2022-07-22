Совет Европейского Союза одобрил выделение пятого транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета.
"Рада приняла сегодня два мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), направленные на усиление поддержки ЕС способности и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны и защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии. Благодаря 5-му траншу стоимостью 500 миллионов евро, мобилизованному сегодня, вклад ЕС в рамках EPF для Украины теперь составит 2,5 миллиарда евро", - сказано в сообщении.
В соответствии с текущими приоритетами, определенными украинским правительством, и поддержкой, оказанной до сих пор, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военную технику, предназначенную для доставки смертоносной силы в оборонных целях, и 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия обеспечения оборудованием и расходными материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.
Помощь Украине:
18 июля на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отметил, что министры единодушно согласились с необходимостью продолжать решительно выступать на стороне Украины и оказывать Украине поддержку в ее борьбе за свободу и независимость.
Он предложил одобрить в рамках Европейского фонда мира пятый транш военной помощи Украине в размере дополнительных 500 млн евро.
490 миллионов направят на поставку Киеву военной техники, а на оставшиеся 10 миллионов закупят горючее, средства индивидуальной защиты и аптечки.
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