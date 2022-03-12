Агрессия России может иметь множество последствий для сферы недвижимости.

Из-за большого потока беженцев из других регионов в Киеве выросла посуточная аренда квартир. При этом ситуации с покупкой будет зависеть от продолжительности военных действий и гражданской инфраструктуры, однако недвижимость может подешеветь.

Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, пишут "Новости.LIVE".

Несмотря на тревожные сирены и бомбежки, спрос на квартиры и комнаты с посуточной арендной платой увеличился. Цены зависят от качества жилья.

"Столица сейчас - перевалочный пункт. Многие беженцы бегут через Киев, поэтому посуточная аренда выросла", - говорит Костецкий.

В то же время интернет-платформы предлагают и довольно доступные варианты. Так, к примеру, можно снять однокомнатную квартиру-студию в новом доме со свежим ремонтом за 475 грн в день. Есть предложения и по местам в хостелах.

При этом, по словам Костецкого, от аренды сейчас больше всего выиграли западные области Украины - и стоимость там выросла.

"Но что касается Киева, из которого бегут люди, то повышение стоимости долгосрочной аренды сейчас невозможна", - отметил эксперт.

Как рассказал другой аналитик одного из агентств недвижимости Виктор Николаев, по состоянию на 9 марта цены на долгосрочную аренду были еще в пределах довоенных сумм.

"Предложений много. Даже в условиях войны люди пытаются сдавать жилье. Для многих это способ не столько заработать, сколько выжить, потому что люди сейчас теряют заработки и даже работу. Некоторые отели сейчас не работают", - рассказал риелтор.

Относительно ситуации с покупкой жилья эксперты говорят, что она будет зависеть от продолжительности военных действий и наличия гражданской инфраструктуры.

"Ситуация с рынком недвижимости сейчас такая, как с курсом гривни. На мой взгляд, недвижимость однозначно подешевеет. Ведь если раньше Киев как столица Украины был привлекательным для зарубежных покупателей, то теперь вряд ли кто-то захочет покупать жилье здесь. Большие проблемы будут с новостройками, где часто покупали квартиры иностранцы", - считает Сергей Костецкий.

Между тем британское издание PERE, которое специализируется и на аналитике в сфере недвижимости, пишет, что агрессия РФ будет иметь множество последствий для частной индустрии недвижимости. В частности, сбои, вызванные военным конфликтом, способны оказать дополнительное давление на стоимость строительства, а инвесторы считают, что инфляционный период продлится дольше из-за конфликта. В то же время спрос на жилье будет значительным.

"Если все закончится в течение ближайших 10 дней, то ситуация на рынке существенно не изменится, а спрос на жилье увеличится. Но если ситуация затянется надолго, пусть даже не в Киеве, а в населенных пунктах, которые его окружают, то обвал цен может быть существенным", - рассказал Костецкий.

По его словам, сейчас рынок продаж однозначно замер: в Киеве не работает ни одно агентство недвижимости, не работают нотариусы, о сделках речь сейчас идти не может.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине за два года пандемии COVID-19 стоимость жилой недвижимости в городах-миллионниках выросла от 25% до почти 50%.

При этом затем из-за полномасштабного вторжения России украинская экономика сократилась вдвое.

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