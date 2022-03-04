Суточный размер валового внутреннего продукта Украины (ВВП) из-за полномасштабного вторжения России сократился вдвое.
Об этом заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил в интервью агентству Bloomberg.
"Мы стараемся контролировать нашу финансовую систему, но предварительные подсчеты показывают, что наш суточный ВВП составляет лишь половину от нормального, который был в мирных условиях", - сказал он.
Николайчук также подчеркнул, что для восстановления экономики и возвращения к нормальной жизни после войны Украине потребуются сотни миллиардов долларов.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.
Также исследователи выяснили, какая инфляция угрожает России из-за нападения на Украину.