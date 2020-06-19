В Украине подешевела валюта: сколько стоит доллар
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2676,33 (18 июня – 2677,6)
100 EUR – 3005,79 (18 июня – 3006,81)
На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 18 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,73/26,75 гривни/доллар, к евро – 30,00/30,02 гривни/евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,78 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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