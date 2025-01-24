Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 грн, евро - по курсу 43,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 января, остался на прежнем уровне и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 24 января официальный курс доллара на уровне 41,98 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,67 грн за один евро, то есть гривна выросла на 20 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 января снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,40 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 грн за доллар.

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