Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,55 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,40 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 42,55 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 января, также остался на прежнем уровне и составляет 44,25 грн.

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Нацбанк на 23 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 42,03 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек. Официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 43,87 грн за евро, то есть гривна снизилась на 23 копейки.

Наличный курс доллара к гривне в банках 23 января снизился на 20 копеек и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 44,28 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

Следует отметить, что на мировом рынке доллар торговался в узких диапазонах относительно основных валют. Валюта "застряла" из-за отсутствия конкретных заявлений по пошлинам от президента США Дональда Трампа.

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