Ожидается, что условия будут более комфортны для торговли криптовалютами.

Биткоин в 2024 году показал небывалый рост. Криптовалюта превысила в декабре отметку в 100 000 долларов.

Издание Financial Times спрогнозировало курс биткоина в 2025 году.

Команда избранного президента США Дональда Трампа поддерживает криптовалюты, а сторонники цифровых активов назначены на ведущие посты в Вашингтоне, что способствовало подъему биткоина на рекордные высоты после выборов.

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Ожидается, что под более дружелюбным руководством Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратит судебные процессы в отношении криптовалютных компаний и создаст правила, по которым банки Уолл-стрит и управляющие активами смогут более комфортно торговать и держать криптовалюты.

Приток средств без страха из-за возможных судебных исков приведет к росту цены биткоина, поэтому не исключено, что криптовалюта может достичь отметки в 200 000 долларов.

Курс биткоина - прогноз экспертов

Аналитики исследовательской компании K33 считают, что биткоин может достичь нового максимума уже через несколько недель - в середине января, когда должна состоятся инаугурации Дональда Трампа.

Компания K33 спрогнозировала цену биткоина, используя два разных метода. Исходя из пиков прошлых циклов, цена токена может составить 146 000 долларов. Но если исходить из прогноза роста рыночной капитализации биткоина, то цена может достигнуть 212 500 долларов.

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