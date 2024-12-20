На этой неделе биткоин упал почти на 15% после достижения рекордного уровня

Биткоин начал падать после достижения рекордного максимума. Трейдеры продают криптовалюту, оглядываясь на сигналы от Федеральной резервной системы.

Издание Bloomberg пише, что изначально криптовалюта упала на 5% до 92 600 долларов после установления исторического максимума чуть выше 108 000 долларов в начале недели.

Группа американских биржевых фондов, инвестирующих непосредственно в биткоин, после 15-дневного непрерывного притока средств и зафиксировала рекордный отток в размере 680 миллионов долларов.

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Неопределенность на криптовалютных рынках, похоже, сохранится и после праздников, поскольку Дональд Трамп готовится вступить в должность, угрожая пошлинами как союзникам, так и противникам США.

"Взаимосвязь между денежно-кредитной политикой, принятием криптовалют институтами и политическими событиями позволяет предположить, что биткоин будет оставаться чувствительным к макро- и криптоспецифическим катализаторам до 2025 года", - заявил Хани Абуагла, старший рыночный аналитик XTB.

Открытый интерес по фьючерсам на биткоин на CME Group Inc. приблизился к рекордному максимуму, но затем снизился.

"С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе следует проявлять осторожность", - отметила Крис Уэстон, глава исследовательского отдела Pepperstone Group. "Это не означает, что в ближайшее время нас ожидает обвал цен, но импульс явно сошел на нет, и покупатели утратили доминирование и контроль над ситуацией".

Курс биткоина в долларах по состоянию на утро 20 декабря составил 96 840,47 доллара. В Украине цена криптовалюты составила 4 081 245,79 гривни.

Биткоин - последние новости

5 декабря биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 тысяч долларов на фоне надежд на поддержку криптовалютного рынка со стороны Дональда Трампа и его администрации.

16 декабря криптовалюта перешагнула отметку в 106 тысяч долларов за монету после того, как Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв биткоина в США.

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