Исследователи считают, что криптовалюта может дойти до отметки 140 000 - 150 000 долларов.

Биткоин может достичь нового максимума уже через несколько недель - в середине января. В этот же период должна состоятся инаугурации Дональда Трампа.

Издание Business insider пишет, что исследовательская компания K33 отметила, что в среднем между первым пиком криптовалютного цикла и его последним пиком проходит 318 дней. Первый пик цикла биткоина пришелся на 5 марта, что указывает на то, что следующий пик в текущем цикле может произойти 17 января. Эта дата совпадает с началом инаугурации Трампа 20 января.

Вступающая в должность администрация стала катализатором ралли биткоина в конце года благодаря обещаниям сделать Вашингтон более дружелюбным к криптовалютам. В сочетании с другими факторами - например, идеей национального резерва биткоина - это помогло цене токена впервые преодолеть шестизначный рубеж.

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"Вполне вероятно, что рынок имеет иллюзорные ожидания относительно темпов изменений в политике и будет переоценивать их влияние до инаугурации", - написал глава отдела исследований К33 Ветле Лунде. "Мы ожидаем, что текущее ралли достигнет пика в середине января, до инаугурации, и рассматриваем эту область как естественную зону для снижения риска и получения прибыли в краткосрочной перспективе".

Компания K33 спрогнозировала цену биткоина, используя два разных метода. Исходя из пиков прошлых циклов, цена токена может составить 146 000 долларов. Но если исходить из прогноза роста рыночной капитализации биткоина, то цена может достигнуть 212 500 долларов.

Адриан Здунчик, дипломированный специалист по рыночным технологиям, сказал, что следует опасаться откатов. По его прогнозам, в конце января - феврале начнутся коррекции в диапазоне от 15 до 30%, после чего может возобновиться рост.

Между тем, отдельное исследование CCData также указывает на приближающийся пик в следующем году, хотя и в других временных рамках. По данным компании, биткоин обычно достигает пика через 371-546 дней после последнего события, связанного с сокращением вдвое, которое в последний раз произошло в апреле. Этот механизм происходит каждые четыре года и сокращает предложение новых токенов в два раза.

В этом прогнозе представлены два сценария: при первом сценарии пик биткоина ожидается в начале второго квартала, и при втором актив достигнет максимальной цены в ноябре, что отражает тенденции, наблюдавшиеся в 2021 году.

По словам экспертов CCData, при первом сценарии биткоин может достичь отметки в 155 000 долларов, а при втором - цена достигнет 195 000 долларов.

Независимо от того, как будут развиваться события в январе, недостатка в криптооптимистах 2025 года нет. Прогнозы на конец года варьируются от 200 000 до 500 000 долларов, чему способствуют продолжающееся институциональное внедрение, смягчение нормативной и макроэкономической базы, а также ситуация на криптовалютном рынке.

Курс биткоина - последние новости

16 декабря криптовалюта перешагнула отметку в 106 тысяч долларов за монету после того, как Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв биткоина в США.

Уже 20 декабря криптовалюта начала падать после достижения рекордного максимума. Изначально биткоин потерял 5%, опустившись до 92 600 долларов, после установления исторического максимума чуть выше 108 000 долларов в начале недели.

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